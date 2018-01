The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Ibi habilita un párking en el polígono Alfaç II gracias al plan de mejora del IVACE Con una subvención de cerca de 3 millones de euros, la zona de aparcamiento cuenta con 8.200 m2 y una capacidad para 82 plazas viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ibi ha abierto un nuevo párking en el polígono industrial Alfaç II. Se trata de una zona de aparcamiento de 8.200 m2 de suelo liso dividido en su interior en varias zonas para facilitar el orden de establecimiento de los vehículos. El parking está ubicado entre las calles Castellón de la Plana, Sevilla y Guadalajara del polígono, junto a las naves nido, y tiene una capacidad para 82 plazas. La apertura del nuevo parking forma parte del plan de mejora y modernización de polígonos sufragado por el Ayuntamiento y el IVACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, a través de una subvención de 2.996.873 euros. El alcalde, Rafael Serralta, visitó la zona este jueves acompañado por los técnicos de las empresas que están ejecutando las obras para comprobar los acabados e inspeccionar el espacio. El nuevo espacio contará con zonas ajardinadas en las que se han plantado más de 100 árboles de bajo porte. Se han delimitado los bordillos de las zonas de jardín, de las calles de circulación y de las plazas de aparcamiento para proteger el arbolado. En la parte inferior se ha acondicionado una zona verde equipada con mesas y un circuito de juegos biosaludables para el uso y disfrute de los ciudadanos, además de papeleras, mesas de picnic y un parque de calistenia.