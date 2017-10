The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Ibi inicia la modernización de sus polígonos El Ayuntamiento pone en marcha proyectos valorados en 3 millones de euros para adecuar los espacios industriales del municipio viernes, 06 de octubre de 2017 El Ayuntamiento de Ibi ha comenzado las obras del plan autonómico de mejora y modernización de polígonos industriales, con un presupuesto de tres millones de euros. Cinco empresas trabajan en las tres áreas industriales objeto de revisión: Derramador, Casa Pau y Alfaç III. La inversión para cada zona ronda el millón de euros. La Conselleria de Economía Sostenible ha destinado dos millones, mientras que el tercero lo ha aportado el Ayuntamiento de Ibi con fondos propios. Las obras que comenzaron el martes deben finalizar antes de final de año. Entre otras obras, el macroproyecto industrial contempla la implantación de fibra óptica, vigilancia a través de cámaras de toda la zona industrial, carril bici que conectará el casco urbano con los diferentes polígonos, medidas de mejora de eficiencia energética, sustitución luminarias por led, renovación de las señales, mejora del saneamiento de aguas residuales, así como el acondicionamiento y mejora del ecoparque.