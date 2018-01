The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Ibi instala desfibriladores en edificios públicos El Ayuntamiento invierte 20.000 euros en cinco nuevos equipos y prevé ubicar otros diez en centros educativos miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El área de Sanidad del Ayuntamiento de Ibi ha instalado cinco desfibriladores en edificios municipales con gran afluencia de público. Uno de ellos, de carácter móvil, está integrado en un coche patrulla de la Policía Local. La adquisición y colocación de estos equipos ha costado 20.000 euros. El Ayuntamiento prevé implantar estos sistemas en diez centros educativos. Los desfibriladores están colocados en el polideportivo, el centro cultural, el centro social y el teatro Río. A ellos se añade el del vehículo de la Policía Local. La instalación ha ido acompañada de la formación necesaria para el personal que puede utilizar estos reanimadores cardíacos. Se trata de desfibriladores externos modelo Life Point que han sido colocados de forma estratégica en estos edificios públicos municipales. La concejal de Sanidad, María José Herrero, señala que la idea es continuar colocando estos dispositivos en más edificios. “Tras la puesta en marcha de estos cinco primeros, ya hemos establecido contacto con los siete centros educativos y los tres institutos para instalar más en estos centros. Este mes de enero está previsto que realicen la formación en los centros escolares y colocar estas diez unidades más”, explica. Herrero informa de que “según el decreto de la Generalitat a este respecto, tan solo estamos obligados a instalar un desfibrilador en el Polideportivo Municipal, ya que en los otros edificios no llegamos al cupo de afluencia estipulado. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, pensamos que la prevención nunca está de más y los instalamos con la esperanza de no utilizarlos, pero disponer de ellos en caso de emergencia”. “En lo que respecta a los centros escolares, queremos reforzar la campaña que desarrollamos a finales de año sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en todos los colegios y completar así la campaña de Formación Sanitaria en Primero Auxilios. Tras esta primera inversión próxima a los 20.000 euros, nuestra intención es instalar más unidades en otras dependencias municipales y centros susceptibles de acoger gran afluencia de gente”, ha añadido la edil.