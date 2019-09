The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURES Ibi ja té en marxa el procés per a renovar la piscina municipal a l'aire lliure En el despatx de l'alcalde Rafa Serralta s'ha signat l'acta de replanteig d'una obra que tindrà un termini de mes i mig i pressupost de 21.768 euros martes, 03 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/09/2019) L’acta de replanteig per a iniciar el procés de renovació de la piscina municipal a l'aire lliure d’Ibi ubicada en l’estadi Climent s’ha signat en el despatx de l’alcalde de Ibi, Rafa Serralta, amb responsables de l’empresa, Categor Obras y Proyectos, i l’arquitecte municipal, Víctor Romero. Aquesta instal·lació porta ja uns anys en desús. El cost de l’obra és de 210.768 euros i el termini d’execució d’un mes i mig. Els diners han sigut obtinguts gràcies a la convocatòria de subvencions d’inversions sostenibles de la Diputació d’Alacant a les que va optar l’Ajuntament ibense. La localitat ja té una piscina coberta i està previst que al refer aquesta a l’aire lliure estiguen operatives els mesos d’estiu totes dos. Així s’aliviarà el número d’usuaris de la única piscina ara operativa. Les obres seran sobretot ajustar les dimensions a la normativa actual, així com altres instal·lacions com un nou sistema de depuració.