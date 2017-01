The examples populate this alert with dummy content

ACONDICIONAMIENTO Ibi limpia la cara a su zona industrial El Ayuntamiento inicia un plan para mejorar el mantenimiento y la señalización del polígono miércoles, 11 de enero de 2017 El Ayuntamiento de Ibi ha decidido limpiar la cara de su zona industrial. Ha comenzado los trabajos de mantenimiento, que se completan con la instalación de nuevas señales que facilitan los accesos al as industrias. La intervención, debido a la gran superficie a mejorar, se desarrollará en diferentes fases. La intervención consiste en repintar los pasos de cebra, desbrozar y limpiar los puntos más deteriorados e instalar señales y mapas. El concejal de Industria, Nicolás Martínez, resume el objetivo de la iniciativa: “Queremos tener un polígono acorde con el nivel de las empresas de Ibi”, señala. En la primera fase, dice el regidor, el Ayuntamiento se ha centrado en las zonas “más urgentes”. A lo largo de la superficie del polígono el Ayuntamiento va a colocar tótems con mapas informativos para que ciudadanos y visitantes puedan ubicarse en el mapa. El primero ha sido instalado en la avenida de Valencia. “Para el diseño de los mapas hemos reproducido el plano “Ibi Industrial”, elaborado desde la concejalía y que también está disponible en formato impreso, en el que se divide el polígono por colores según zonas y, para que sea más fácil para el usuario identificar esas zonas, las nuevas señales direccionales también siguen esos colores. Desde Industria seguimos trabajando para ir destinado partidas no solo al empresariado directo, sino también a mejorar y mantener espacios industriales para el uso de todos, cuidando la imagen al exterior de cara a la gente que nos visita, ya que contamos con el segundo parque industrial más grande de la provincia de Alicante”, concluye Martínez.