SERVICIOS PÚBLICOS Ibi ofrece al Consell 11.000 metros para construir un geriátrico en L'Alamí Técnicos de la Conselleria de Igualdad visitan los terrenos - El Ayuntamiento plantea que la zona pueda albergar un centro para personas discapacitadas lunes, 25 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Ibi ha ofrecido a la Generalitat 11.000 metros de suelo para construir un geriátrico en L'Alamí. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene sobre la mesa la oferta del Ayuntamiento. Arquitectos del departamento que dirige Mónica Oltra han visitado la zona para emitir sus informes. El Gobierno de Ibi, del Partido Popular, destaca la buena impresión que se llevaron los técnicos por la fácil accesibilidad, la disponibilidad de suelo y la proximidad al núcleo urbano. El alcalde, Rafael Serralta, resalta que el Ayuntamiento va a poner todo de su parte para que la Generalitat construya el geriátrico. Ibi está dispuesto a ofrecer más metros para poder construir, también en L'Alamí, un centro de atención a personas discapacitadas en atención al proyecto Somriures, por el que 70 familias de la comarca reclaman atención pública a los jóvenes con discapacidad de más de 21 años y que carecen de servicios tras superar la etapa de Educación Especial.