INFRAESTRUCTURAS Ibi ofrece suelo en El Alamí para un nuevo cuartel de la Guardia Civil El Museo del Juguete acoge una reunión sobre seguridad tras los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils martes, 29 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/08/2017) El Ayuntamiento de Ibi ha desempolvado el proyecto para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pendiente desde hace casi una década. El alcalde, Rafael Serralta, ha ofrecido al Ministerio del Interior la cesión gratuita de una parcela de 2.500 metros cuadrados en la parcela de El Alamí. El Gobierno local, del Partido Popular apoyado por los independientes, quiere hacer valer el convenio aprobado en 2010 para que el Ministerio del Interior construya unas instalaciones “dignas” para el Instituto Armado en la villa juguetera. El alcalde, Rafael Serralta, ha aprovechado una reunión sobre seguridad con el subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, para reiterarle la oferta: una parcela de 2.500 metros cuadrados en la zona de El Alamí y la redacción del proyecto a cargo del Ayuntamiento. Reunión de seguridad El contacto se produjo tras una reunión convocada por el subdelegado dentro de una ronda por toda la provincia para abordar asuntos de seguridad a razón, sobre todo, de los últimos atentados terroristas sucedidos en Barcelona y Cambrils. Asistieron al encuentro los alcaldes de los municipios de L’Alcoià y L’Alacantí, así como los respectivos representantes de la Policía Local y Guardia Civil. El subdelegado ha explicado que el objetivo de estas reuniones es transmitir un mensaje de tranquilidad tras los últimos atentados. “No hay ninguna cuestión específica en la provincia que en estos momentos tenga que alarmar a la población”, ha dicho. Saval ha pedido “que no haya miedo por ver reforzados los cuerpos de seguridad y porque la gente vea más policías en la calle, sino todo lo contrario, debemos sentirnos seguros ya que forma parte de una medida que lo que pretende es proteger a la ciudadanía en todos los aspectos”.