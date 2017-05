The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Ibi pide 3 millones al Consell para mejorar sus polígonos El Ayuntamiento presenta al plan de ayudas a la mejora de áreas industriales el proyecto más ambicioso de toda la comarca lunes, 08 de mayo de 2017 El Ayuntamiento de Ibi aspira a recibir tres millones de euros para mejorar sus polígonos industriales. El Consistorio ha presentado tres proyectos al plan de ayudas a la mejora de áreas industriales que ofrece la Conselleria de Economía Sostenible. Es la propuesta más ambiciosa de cuantas han presentado los ayuntamientos de L’Alcoià y El Comtat. “Tenemos mucho suelo industrial y queremos mejorarlo para estar a la altura de las empresas”, resume el concejal de Industria, Nicolás Martínez. El Ayuntamiento ha diseñado tres proyectos para mejorar seis áreas industriales, todas las de la localidad a excepción del Parque Tecnológico del Juguete, más reciente. Martínez detalla que los polígonos precisan de mejoras que, sin la ayuda de la Generalitat, serían impensables. “Por primera vez el Gobierno valenciano mira a los municipios industriales”, agradece el concejal. Nicolás Martínez señala que las propuestas de mejora contemplan la implantación de fibra óptica, vigilancia a través de cámaras de toda la zona industrial, carril bici que los conecte con el casco urbano, medidas de mejora de eficiencia energética, sustitución luminarias por led o mejora señalética tanto vertical como horizontal, entre otras. “Ha sido un proceso muy intenso para poder definir y presupuestar todas las actuaciones que, estamos convencidos, van a mejorar sustancialmente nuestros polígonos”, valora el concejal. Su objetivo es claro: “Tener unos polígonos de calidad, que al final es la mejor tarjeta de presentación tanto para las empresas allí instaladas como para el propio municipio ibense”.