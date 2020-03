The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Ibi pone en marcha una iniciativa solidaria de fabricación de pantallas protectoras De forma gratuita, las empresas de la localidad, englobadas bajo el paraguas La Gran Fábrica, han elaborado estos dispositivos que se reparten por hospitales de la provincia de Alicante, viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2020) Ibi pone en marcha una iniciativa solidaria de fabricación de pantallas protectoras para los hospitales de la provincia de Alicante empezando por el hospital Virgen de los Lirios, centros sanitarios y centros de la tercera edad. Estas pantallas para médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios, las empresas de Ibi, bajo la marca del Ayuntamiento La Gran Fábrica, las fabrican y las reparten de forma altruista. El alcalde de Ibi, Rafa Serralta, ha destacado esta iniciativa en una entrevista que ha concedido a Radio Alcoy y ha explicado la situación general de la localidad en estos días de estado de alarma. Esta marca, La Gran Fábrica, es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento ibense y que pretende englobar a todas las empresas del municipio como un paraguas o etiqueta general con la que poner en valor la actividad industrial de la localidad.