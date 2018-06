The examples populate this alert with dummy content

RECEPCIÓN Ibi recibe a los ascendidos La Peña Madridista de Ibi asciende a Pirmera Regional, el ayuntamiento le rinde homenaje - Estará en el grupo del CC Alcoy viernes, 29 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ibi una recepción al equipo senior de la Peña Madridista Ibi U.D tras su ascenso a Primera Regional el pasado 21 de mayo en un partido disputado en Valencia. El partido se celebró en la capital del Turia contra el Barrio de la Luz, en un campo de fútbol con un ambiente único repleto de afición lcal y también muchos ibenses que se desplazaron para animar a su equipo, donde los ibenses contaban con una ligera ventaja tras ganar en la ida por 3-2. El presidente, entrenador y jugadores han visitado hoy el Ayuntamiento donde han sido recibidos por el alcalde, Rafael Serralta, el edil de Deportes, Antonio Rico, y el concejal del PSOE, Sergio Carrasco, que han felicitado personalmente a cada uno de ellos por su esfuerzo y dedicación esta temporada que les ha llevado a hacer historia y conseguir el ascenso de categoría en el 25 aniversario del club deportivo. El alcalde les ha hecho entrega de un monumento de los Reyes Magos, emblema de Ibi y símbolo de la villa juguetera, como distinción de la localidad y en reconocimiento a este logro deportivo que engrandece el nombre de la ciudad como cuna de muchos grandes deportistas y llena de orgullo a todos/as los/as ibenses. Por su parte, el equipo le ha regalado al primer edil una camiseta personalizada con su nombre.