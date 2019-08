The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Ibi recibe a los niños saharauis que pasan en el verano en la comarca Un grupo de 20 niños y niñas han estado en el Museo Valenciano del Juguete y en el Ayuntamiento de la localidad viernes, 16 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/08/2019) Un grupo de 20 niños y niñas saharauis que están pasando el verano con familias de Ibi, Castalla, Onil o Alcoy, entre otras poblaciones, han sido recibidos en el Ayuntamiento de la primera localidad por el alcalde, Rafa Serralta y representantes de diferentes partidos políticos. La recepción ha tenido lugar en el Museo Valenciano del Juguete. Se ha obsequiado a los jóvenes con juguetes a modo de bienvenida. A través de la Asociación DAJLA, con sede en San Vicente del Raspeig, ocho familias de Ibi han acogido a un menor dentro del programa solidario Vacaciones en paz durante los meses de julio y agosto. Los niños y niñas tienen edades comprendidas entre los 10 y los 13 años y proceden de varios campamentos del Sahara.