OBRAS Y SERVICIOS Ibi recibe una subvención de 25.000 euros para la conservación del jardín botánico de Torretes La ayuda, que supone el 100% del coste de la actuación, está sufragada en su totalidad por la Diputación de Alicante - Entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos en la zona del jardín medieval, labores de limpieza y poda y un servicio de personal para llevar a cabo el mantenimiento del espacio martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Ibi ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante por un importe de 25.000 euros que será destinada al mantenimiento y conservación del Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes. La ayuda supone el 100% del coste del presupuesto incluido en la memoria presentada para la subvención. El lunes el diputado provincial de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos, Javier Sendra, acompañado por el director del área de Medio Ambiente, Energía y Residuos de la Diputación Provincial, Antonio Poderoso, visitaron el Ayuntamiento ibense para firmar la concesión de la subvención con el alcalde, Rafael Serralta, el teniente de alcade del área de Medio Ambiente, Santi Cózar, y el director del Jardín Botánico, Segundo Ríos. A través de la ayuda concedida van a realizarse trabajos dentro de la zona del Jardín Medieval, en los Huertos de Simples, que contienen la colección núcleo de Torretes de plantas medicinales, comestibles y culinarias dedicada a Santa Hildegarda (Hildegarda von Bingen). Concretamente, se van a limpiar las malas hierbas, se van a realizar acciones de mantenimiento y conservación de los sistemas de riego, cuadros de colección y alrededores, así como labores de poda y recorte de la vegetación existente en la zona. Para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación del jardín se dispondrá de un oficial de servicios y un peón, además de los técnicos forestal y agrícola disponibles en la Estación, que serán dotados de los equipos EPIs correspondientes. La duración del servicio será de 6 meses, cubriendo el periodo del 16 de abril al 16 de septiembre de este año. Sendra ha manifestado su deseo de que el Jardín Botánico "sea uno de los tres jardines singulares que hay en la provincia, junto con el Jardín de los Santos en Penáguila y el Jardín del Marqués de Fontalba en Jacarilla", además de señalar que su intención es "empezar con esta subvención y poder incrementarla el año próximo para seguir avanzando en las mejoras y ampliando las maravillosas instalaciones del paraje natural". El Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes cuenta con una superficie de 53 hectáreas, 44 de suelo forestal y 9 de suelo agrícola, que se presentan una gran diversidad de hábitats típicamente mediterráneos. El paraje fue reconocido como Jardín Botánico en el año 2012 y junto con el de Valencia, son los dos únicos Jardines de estas características de la Comunidad Valenciana. También es uno de los puntos de alta biodiversidad e interés botánico del sureste español, por lo cual, además de encontrarse incluido en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, contiene microreserva de Flora Mas de Torretes y, junto con la zona limítrofe de San Pascual, constituyen el Paraje Natural Municipal San Pascual – Torretes.