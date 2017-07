The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICAS SOCIALES Ibi reclama la construcción de un geriátrico público La Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha abordado en su visita a la localidad la falta de plazas para la tercera edad y la problemática de los dependientes mayores de 21 años martes, 25 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/07/2017) La Consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha abordado la falta de plazas geriátricas en Ibi con representantes de los diferentes grupos municipales. Según ha explicado el alcalde, Rafael Serralta, en Ibi hay cerca de 6.000 personas mayores de 65 años y una oferta de 17 plazas. "La oferta es insuficiente". La necesidad de un nuevo centro geriátrico ha sido el tema central del encuentro, aunque también se ha tratado la falta de plazas públicas para jóvenes dependientes al llegar la mayoría de edad y el estado de otros servicios del área, como el Centro de Día y los Servicios Sociales municipales. Tras la reunión la Consellera ha visitado la urbanización del Alamí, demarcación que se perfila como la más probable para la ubicación de un geriátrico, tras la renuncia de la Fundación Asilo San Joaquín de ceder su gestión a Consellería para convertirse en un centro público. Mónica Oltra ha insistido en lo necesario que es hacer partícipe a la Diputación de Alicante, dirigida por el PP, en estas inversiones, como sí ha ocurrido en Valencia y Castellón. La portavoz del grupo municipal Socialista, Susana Hidalgo, ha evidenciado “la falta de un centro donde atender a los jóvenes dependientes que dejan el Colegio Sanchis Banús al cumplir la mayoría de edad. Esta es una reivindicación de las familias de estos chicos y chicas, que le han hecho llegar a la Consellera personalmente”.