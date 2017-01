The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Ibi reclama más plazas públicas de Infantil Los socialistas consideran insuficientes las 89 que se ofertan para una población de 24.000 habitantes jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/01/2017) El grupo municipal socialista de Ibi ha recopilado los datos de la demanda y la oferta de plazas de educación Infantil de 0 a 2 años desde 2015. Las 50 plazas que ofertó el curso pasado, la Escuela Infantil El Salvador se quedaron cortas para las 169 solicitudes. Este curso se han formalizado 149 solicitudes para las mismas 50 plazas, según el PSOE. A la vista de estos datos han elaborado un informe con el que solicitan un encuentro con el titular de Educación, Vicent Marzà, para que Ibi incremente el número de plazas públicas como complemento a la concertada. Susana Hidalgo portavoz del grupo municipal socialista en Ibi señala que aunque "existe oferta privada con ampliación de horarios, nuestra obligación es garantizarlas plazas públicas con independencia de las plazas concertadas". La propuesta de los socialistas adjunta una serie de espacios susceptibles de convertirse en Escuela Infantil Pública, entre ellos la Casa Retiro que en el Plan General viene calificado como Educativo con una superficie construida de 491 metros cuadrados.