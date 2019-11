The examples populate this alert with dummy content

COMARCA Ibi reforma la piscina del estadio Climent con una inversión de 210.000 € La actuación de mejora en el vaso, en el sistema de depuración y en las instalaciones permitirá volver a abrir este espacio destinado a la natación tras años en desuso martes, 05 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (05/11/2019) Ibi reforma la piscina del estadio Climent para adaptarla a la normativa y volver a abrirla al público. La empresa Categor Obras y Proyectos está ejecutando los trabajos de mejora que están centrados en “reducir la profundidad del vaso de la piscina, utilizando como encofrado el actual, y adecuando el borde perimetral a modo de piscina desbordante”. También, se está instalando un nuevo sistema de depuración y “creando un nuevo cuarto de instalaciones”, según informan desde el Ayuntamiento. Las obras tienen un coste de 210.768 euros y están financiadas con una ayuda de la Diputación de Alicante. El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, y los tenientes de alcalde de Urbanismo y Deportes, Santiago Cózar y Pepe Palau, han visitado estas obras que, según han explicado, está previsto que terminen en diciembre. Así, han anunciado que tras esta intervención de mejora, la piscina del estadio Climent volverá a abrir sus puertas al público, tras años de inactividad, el próximo verano. Una nueva oferta que se sumará a la atención que se presta en la piscina cubierta y exterior del polideportivo municipal y, al mismo tiempo, permitirá descongestionar la asistencia de usuarios en la temporada de baño ya que, como destacan desde el Ayuntamiento ibense, el próximo verano habrá dos piscinas públicas operativas en la localidad.