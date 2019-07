The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Ibi renueva la red de abastecimiento de agua en la avenida de la Paz y en San Jaime La Diputación y el Ayuntamiento invierten más de 465.000 euros en este proyecto miércoles, 24 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/07/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (24/07/2019) Ibi renueva la red de abastecimiento de agua en la avenida de la Paz y el barrio de San Jaime con una inversión de más de 465.000 euros. En la avenida, además de cambiar la infraestructura de conducción del agua, también se ha ampliado las aceras y renovado la iluminación pública. Unas obras que han tenido un coste de 131.214 euros a cargo íntegramente de la Diputación de Alicante. Y en el barrio de San Jaime, la actuación se ha centrado en mejoras en el alcantarillado y el asfalto, así como la construcción de nuevas aceras y espacios más accesibles para el tráfico y los peatones. Las obras, que han durado cuatro meses, han tenido una inversión de 333.960 euros con fondos municipales.