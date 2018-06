The examples populate this alert with dummy content

Ibi restaura el Pou del Barber El Ayuntamiento invierte 126.000 euros en la recuperación de una de las principales cavas de la Font Roja, originaria del siglo XVIII martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi va a restaurar y rehabilitar Pou del Barber, en la Font Roja, catalogado como Bien de Relevancia Local del Patrimonio Cultural Valenciano. El proyecto, según el Ayuntamiento, incluye todas las actuaciones necesarias para restaurar el pozo nevero y acondicionar su entorno para su accesibilidad y conversión en museo con fines turísticos. La actuación permitirá la accesibilidad al pozo, mejorando y ampliando la oferta turística local con una estrecha relación con el Parque Natural de la Font Roja y con sus recursos naturales. Al mismo tiempo, se va a actuar en la conservación, puesta en valor y musealización del Pou del Barber para su divulgación cultural, preservación de costumbres locales y disfrute de los vecinos y visitantes a la villa juguetera. Las obras se van a realizar en tres fases. Una primera de consolidación de la construcción mediante el sellado de grietas, afianzamiento de los muros de fábrica y refuerzo de la cúpula. También se restituirá la cubierta de teja que cubría originalmente el nevero. La segunda tratará su musealización, en la que se realizará una plataforma en forma de mirador para poder acceder y permitir observar su interior. También se colocarán en los muros exteriores, previamente consolidados, paneles informativos sobre la producción de hielo a partir de la nieve. Finalmente, la tercera fase irá dirigida a acondicionar los accesos con el mínimo impacto ambiental y utilizando un pavimento de la forma más mimética posible con el terreno, teniendo en cuenta su durabilidad. El coste total de la actuación es de 126.084,84 euros y para ello, el Ayuntamiento ya ha solicitado dos subvenciones a la Generalitat con el fin conseguir apoyo económico. El plazo previsto de ejecución de las obras es de cuatro meses. Santi Cózar, teniente de alcalde del área de Urbanismo y Medio Ambiente, señala que “en Ibi tenemos un total de cinco pozos de nieve y el Pou del Barber es el primero que vamos a restaurar. Además de estar catalogado como Bien de Relevancia Local, tiene la particularidad de que es el único que tiene cúpula y es por eso que lo vamos a restaurar para evitar que se derrumbe, recuperándolo y abriéndolo al público para que todos podamos disfrutar de esta construcción de nuestros antepasados”. Este pozo de nieve está ubicado en las laderas del Menetjador, dentro del Parque Natural de la Font Roja, en una parcela de 108.421 m² a una altitud de 1.030 m y cuenta con una superficie total construida de 63,62m2. Su acceso es por la carretera de Bañeres, la CV-801, cruzando el barranco de los Molinos y por una pista de tierra se llega al Pozo, situado junto a “les Penyes del Racó Vell”, al sur del Mas de Pardinetes y dentro de la finca Santa María. Se trata de un pozo nevero artificial datado entre los siglos XVIII y XIX excavado en el terreno con muros de contención de piedra y techado con una cúpula de piedra, actualmente sin cobertura exterior. Tiene una puerta de acceso al interior y una abertura para el vertido de la nieve. Su tipología es de planta circular, de 9m de diámetro, una capacidad de 600m3 y con unos muros de 1m de grosor. Actualmente conserva la cubierta de falsa cúpula de mampostería, aunque sin teja, con una gruesa capa de tierra sobre la que se enraíza la vegetación y que tiene bastantes grietas.