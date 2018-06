The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Ibi rinde homenaje a los artífices del ascenso El equipo de fútbol sala consiguió el ascenso a Segunda División B del fútbol sala nacional viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Ibi ha sido el escenario de una recepción al equipo CFS Futsal Ibi tras su ascenso a Segunda División B como campeón de la categoría el pasado 19 de mayo en un partido disputado en la villa juguetera. Ha sido un ascenso trabajado y costoso, en una liga muy competida e igualada donde el equipo ibense se han mantenido a gran nivel. El partido final fue contra el Gasifred Atlético Fútbol Sala, un equipo ibicenco muy competitivo pero al que, finalmente, los ibenses pudieron vencer. El presidente, vicepresidente, miembros de la directiva y jugadores han visitado hoy el Ayuntamiento donde han sido recibidos por el alcalde, Rafael Serralta, el edil de Deportes, Antonio Rico, y el edil de Turismo, Rubén Barea, que han felicitado personalmente a cada uno de ellos por sus horas de dedicación no solo durante esta temporada, sino durante toda la trayectoria en la que el equipo ha demostrado su consolidación y crecimiento como club muy querido por todos los ibenses. El alcalde les ha hecho entrega de un monumento de los Reyes Magos, emblema de Ibi y símbolo de la villa juguetera, como distinción de la localidad y en reconocimiento a este logro deportivo que engrandece el nombre de la ciudad y llena de orgullo a todos/as los/as ibenses.