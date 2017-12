The examples populate this alert with dummy content

TRADICIÓN Ibi se entrega a la locura de Els enfarinats Durante la batalla se utilizarán 4.800 petardos, más de 8.000 huevos y 3.000 kilos de harina jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Ibi se somete este jueves, Día de los Santos Inocentes, al poder de Els enfarinats, que anoche dictaron las normas del nuevo gobierno que los vecinos deberán cumplir para librarse de ser acribillados con un arsenal de petardos, huevos y harina. La fiesta, que se remonta al siglo XVIII, arranca a las 8.00 horas. Los estrafalarios personajes tomarán la vara de mando sobre las 9.00 horas. Designarán alcalde y tomarán posesión de sus cargos el juez, el fiscal, el secretario y los alguaciles. La tradicional batalla entre el gobierno y la oposición, recuperada en 1981, comenzará a las 10.00 horas en la plaza de la Iglesia, más protegida este año para evitar los efectos de los petardos. Els enfarinats atraparán a quienes incumplan las leyes, que serán juzgados y encarcelados. En la contienda se utilizarán 400 docenas de petardos, 800 de huevos y 3.000 kilos de harina, según la Concejalía de Fiestas.

El Ayuntamiento de Ibi (el oficial) ha puesto especial empeño este año en proteger el patrimonio de la iglesia “porque al final es un bien local y patrimonial que hay que conservar”, ha dicho el concejal Luis Vicente Martí.