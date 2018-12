The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Ibi se marca el plazo de un año para convertir el Molí de Paper en un centro de interpretación Las obras están presupuestadas en 1 millón 183 mil euros - El Ayuntamiento ha presentado el plan director, al que le sigue el proceso de licitación del proyecto lunes, 10 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/12/2018) Ibi ha sacado a concurso las obras para recuperar el mítico molino hidráulico de la localidad, declarado BIC. Los trabajos se encuentran actualmente en fase de licitación después de que el Ayuntamiento haya presentado el plan director, redactado por el arquitecto Fernando Cervantes, que reserva un millón 183 mil 924 euros para la rehabilitación del molino, medio millón procedente del programa de Fondos Europeos Feder. ¿El objetivo? Convertirlo íntegramente en un centro de interpretación del patrimonio aunando la edificación original y el entorno. Santiago Cózar, teniente de alcalde de Urbanismo, valora el trabajo previo realizado, con el estudio elaborado de más de 500 fichas descriptivas del espacio. "Una parte importante del plan director es el estudio arquitectónico que hemos hecho del inmueble, que está protegido, un inventariado de todas las piezas del edificio". Las obras prevén reservar un lugar para la recuperación del patrimonio biológico, flora y fauna, y etnográfico, como las acequias y los abancalamientos. La planta baja albergará un jardín romántico como uso complementario al centro de interpretación, ubicado en la principal. En la primera, estará la zona de recepción, administración y servicios, mientras que la segunda, la zona del secadero del papel, contará con un espacio diáfano. El edificio tendrá un acceso general con una amplia pasarela de madera y los acabados exteriores de la fachada irán en piedra, mientras que los laterales serán en encalado blanco.