PROYECTO Ibi se suma a la sostenibilidad más transnacional Estudiantes del instituto Fray Ignacio Barrachina inauguran una exposición de maquetas de pozos de nieve en el Museo de la Biodiversidad dentro de un proyecto que aborda la problemática de la deforestación en varios países miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/06/2017) Alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato del Fray Ignacio Barrachina de Ibi han elaborado una serie de maquetas sobre los tradicionales pous de neu de la villa. Una exposición que han llevado hasta el Museo de la Biodiversidad del municipio con motivo del proyecto Valgreen, incluido dentro del programa Erasmus + sobre la problemática de la deforestación en los países del sur de Europa, y que se está desarrollando al mismo tiempo en institutos de Chipre, Italia y Portugal. El proyecto cuenta con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente, el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes y el Museo de la Biodiversidad, con el apoyo de la Universidad de Alicante. Organizados en grupos, los alumnos han diseñado obras muy realistas, ya que han podido visitar a través de una ruta senderista los pozos de nieve, para conocer de cerca estas infraestructuras históricas. La exposición estará abierta al público hasta el mes de septiembre. Dentro del programa sostenible han realizado el Taller de la experiencia, para conocer la importancia y evolución de las fibras vegetales a lo largo de nuestra historia, trabajando con el esparto.