The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Ibi tira endavant el pressupost 2019 un mes després de l’intent fallit del Govern d'aprovar-lo PP i ADI han aconseguit l’abstenció de PSOE i Compromís per aprovar els 23 milions d’euros martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2019) Ibi tira endavant el pressupost 2019 un mes després de l’intent fallit del Govern per aprobar els comptes que ascendeixen a 23 milions d’euros. En aquesta segona ocasió, PP i ADli han aconseguit l’abstenció de PSOE i Compromís. Malgrat el vot contrari d'Esquerra Unida i Ciutadans, el canvi del 'no' a l'abstenció de PSOE i Compromís ha permès que Ibi haja aprovat aquest dilluns el pressupost municipal per a 2019 que ascendeixen a 23 milions d'euros. L'alcalde, Rafael Serralta, s'ha mostrat satisfet a la vegada que sorprès d'aquest canvi repentí, diu. "Nosaltres no teníem la seguretat de què anava a dur-se avant. En Compromís vam tindre una relació més directa i podíem entendre que ens donaren una abstenció, però la sorpresa total ha vingut del PSOE, després d'haver-nos dit 'egoïstes', que al final es van abstindre". El candidat socialista a l'alcaldia d'Ibi, Sergio Carrasco, diu que el seu grup s’ha abstés pel bé dels veïns però no ha donat el seu vot favorable pel que continua considerant una "irresponsabilitat" per part de l'equip popular de Serralta. L'equip de govern a Ibi, format per PP i ADI, ha mantingut en les últimes setmanes reunions amb tots els partits polítics després que tombaren en bloc la seva proposta de pressupost.