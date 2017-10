The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Ibi trabaja metodologías contra el acoso escolar El proyecto europeo, que lidera el Ayuntamiento ibense, analiza los resultados y se marca como objetivo el asesoramiento y formación on line miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/10/2017) El programa Erasmus Plus From Peer to Peer (De igual a igual) llega a su tercera reunión internacional. La localidad de Lovaina, en Bélgica congrega a los expertos de siete entidades europeas, entre ellas el Ayuntamiento de Ibi que lidera la iniciativa. María José Herrero, teniente de alcalde de Educación en Ibi, señala que el encuentro desarrollado en Belgica estos días ha concluido con la elaboración de un curso on line para profesorado "para definir y mejorar metodologías de prevención y gestión de dicho fenómeno". La próxima reunión la acogerá Atenas a principios del próximo año. En el proyecto cooperan las universidades de Lovaina (en Bélgica), Coimbra (de Portugal), Arad (en Rumania) entidades educativas de Italia y de Hungría y una empresas de Grecia especialista el acoso vía internet o ciberbulling.