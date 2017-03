The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Ibi valora en 257.000 euros los daños del temporal de enero El Ayuntamiento tiene pendientes 216.000 euros en obras de reparación - Solicita ayudas a las administraciones para paliar los daños en caminos y edificios públicos lunes, 27 de marzo de 2017 Ibi valora en 257.000 euros los daños provocados por el temporal de nieve y viento del pasado mes de enero. El Ayuntamiento de Ibi ha redactado sus memorias para optar a las subvenciones y ayudas habilitadas por los gobiernos central y autonómico con el objetivo de paliar el coste de las reparaciones. El Consistorio calcula que quedan trabajos por ejecutar valorados en 216.000 euros. En este apartado figuran los arreglos de las goteras aparecidas en edificios públicos, así como el coste de la reparación del camino del Carrascal y el del barranco de Los Molinos. En cuanto a obras de emergencia ya finalizadas, el coste asciende a 41.000 euros sin contar con los trabajos realizados por los operarios municipales, que no pueden ser objeto de ayudas. En este bloque figura la retirada de nieve, la poda y retirada de ramas o la reparación de líneas eléctricas y pozos. Esta labor se prolongó durante más de dos semanas.