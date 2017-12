The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Ibi vuelve a optar a las ayudas del DUSI para reformar el casco histórico Los fondos europeos cubren el 50% del presupuesto y el resto corre a cargo de los ayuntamientos que presentan cada proyecto lunes, 27 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/11/2017) Ibi aspira de nuevo a lograr las ayudas de los fondos europeos para reformar su casco histórico. El Ayuntamiento ha presentado a la Estrategia DUSI el proyecto Ibi espíritu creativo, valorado en cuatro millones de euros. Santiago Cózar, concejal de Urbanismo en Ibi, explica que el equipo redactor ha enmendado los errores de anteriores ediciones con la aspiración de poder pasar los distintos filtros. Los fondos europeos cubren el 50% del presupuesto y el resto corre a cargo de los ayuntamientos que presentan cada proyecto. A estas ayudas pueden optar los municipios de menos de 20.000 habitantes.