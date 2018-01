The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA IBIAE alerta del retraso en la subestación de Castalla Los empresarios apremian al Ayuntamiento de Ibi para agilizar la construcción del nuevo polígono martes, 23 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La asociación de empresarios de Ibi, IBIAE, ha alertado del retraso en la construcción de la subestación de Castalla. Las obras comenzaron en mayo del pasado año y ocho meses después sigue el proceso de cimentación. La patronal duda de que el proyecto se ajuste al plazo ofrecido por Iberdrola y la Generalitat para finalizar los trabajos: primera mitad de este año. “Esperábamos que la obra estuviese más avanzada”, reconoce el director general de IBIAE, Héctor Torrente, que insiste en la importancia del proyecto para dotar a la comarca del suministro eléctrico necesario para su desarrollo industrial. “Vamos a seguir la obra porque el compromiso adquirido era que la subestación estuviese acabada en la primera mitad de este año”, afirma. La construcción de la subestación, ubicada en el polígono Bastá, cuesta 3,7 millones de euros. Esta instalación debe completarse con otra subestación, de 220 kilovatios, a levantar en unos terrenos próximos a la autovía hacia Sax. La patronal ibense también ha mantenido contactos con el concejal de Urbanismo de Ibi, Santiago Cózar, para conocer el estado del proyecto para construir el nuevo polígono del municipio, el denominado NP I5. El Ayuntamiento ha garantizado que las obras de la primera fase comenzarán en primavera de 2019. La nueva zona industrial dotará de un millón de metros cuadrados de suelo industrial a la localidad.