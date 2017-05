The examples populate this alert with dummy content

CAMPUS Ideas con premio La cuarta edición de 'ideaT UPV Campus d'Alcoi – Àgora Emprenedors' entrega el primer reconocimiento al instituto Cotes Baixes, uno de los tres centros que se han presentado al certamen jueves, 11 de mayo de 2017 El Salón de Grados Roberto García Paya ha sido esta mañana escenario de la entrega de los premios de la cuarta edición de ideaT UPV Campus d'Alcoi – Àgora Emprenedors, que se engloba dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia y que cuenta con el respaldo de la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento. El primer galardón ha sido para el proyecto COOKIE'T, de los alumnos y alumnas del IES Cotes Baixes. El instituto es uno de los tres centros que han participado en esta edición, junto al Centre Integrat Públic de Formació Professional Batoi y el Colegio San Roque de Alcoy. En total, siete proyectos han competido por el reconocimiento a la mejor idea en un acto que ha contado con la intervención de Carlos Guerrero, secretario técnico y docente del Máster en Dirección de Marketing Empresarial de la UPV, que ha impartido la ponencia El vuelo de la mariposa en parábola perfecta, hablando de mitos y leyendas sobre el emprendimiento, así como algunas claves y consejos para afrontar de forma emprendedora el futuro profesional.