SUCESOS Identificados 20 jóvenes por actos vandálicos junto a la helisuperficie de Gormaget Rompieron candados, vallas y tejas y lanzaron objetos a la balsa del Mas de Gormaget, que sirve para obtener agua por parte de los servicios de extinción de incendios viernes, 23 de agosto de 2019 Alcoy ha habilitado junto al Mas de Gormaget una helisuperficie, ha instalado puntos de agua para vehículos y ha adecuado la balsa del propio mas para la carga de helicópteros con el objetivo de hacer frente a los incendios forestales y facilitar el aterrizaje y las tareas a los medios terrestres y aéreos. Sin embargo, durante un periodo de este verano, en plena temporada de riesgo, este espacio de emergencias no ha estado operativo al 100% debido a actos vandálicos, como ha explicado Jordi Silvestre, edil de Transición Ecológica, quien ha detallado que se han roto los candados de la entrada, vallas y tejas y se han tirado objetos a la balsa. La resolución de la investigación ha llevado a la Policía Local de Alcoy a identificar a 20 jóvenes, a los que se les ha abierto un expediente sancionador al incumplir la ordenanza municipal de Higiene Urbana. La resolución de estos expedientes puede derivar, atendiendo a la normativa, a multarles entre 750 y 1500 euros por falta grave.