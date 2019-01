The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Ignacio García-Vidal repeteix en la direcció de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola El concert del director contestà serà el pròxim 15 de març en el Teatro Monumental de Madrid martes, 08 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El director d'orquestra Ignacio García-Vidal tornarà a dirigir a l'Orquestra Simfònica d'RTVE després de la seva primera aparició amb la simfònica de la ràdio televisió pública espanyola en 2012. Serà el pròxim 15 de març en el Teatro Monumental de Madrid. En aquella ocasió el concert s'emmarcava dins del cicle Jóvenes Músicos. En el programa actual, un original repertori que ofereix composicions poc habituals de Dukas, Elgar i Bizet, i l'estrena a Espanya de The Sneetches, poema simfònic per a narrador i orquestra del prestigiós compositor espanyol aficant a Berlín, Lorenzo Palomo. El concert serà emès per Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya i per la 2. La temporada 2019 del mestre alacantí de 39 anys es desenvoluparà principalment entre Espanya i l'Argentina. A Espanya dirigirà a l'Orquestra Simfònica de Tenerife (Auditorio de Tenerife al gener i maig), a l'Orquestra Simfònica de Navarra (Baluarte de Pamplona al febrer), o en el Teatro Real de Madrid amb la JORCAM (vuit representacions al costat de l'actor Luis Piedrahita entre abril i juny). A l'altre costat de l'oceà, Ignacio García-Vidal dirigirà a la Orquesta Sinfónica de Rosario (abril), tres setmanes amb la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina amb dos programes en el CCK de Buenos Aires (al setembre i octubre) i a la Simfònica de Montevideo (en el Teatro Solís uruguaià al novembre).