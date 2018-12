The examples populate this alert with dummy content

FIESTA Ignacio Trelis dimite como asesor artístico del Casal de Sant Jordi La Asociación de San Jorge alega "motivos profesionales" a la renuncia del cargo por parte del pintor, al frente del cargo durante cuatro años sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Ignacio Trelis ha dimitido como asesor artístico del Casal de Sant Jordi. El pintor ha alegado "motivos profesionales" para dejar el cargo, al que entró en 2014 por unanimidad. Lo ha comunicado la Asociación de San Jorge a través de un escrito donde ha destacado "su labor con la cultura de la ciudad" a través de un gran número de actividades, como la gestión de la sala Fernando Cabrera.