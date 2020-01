The examples populate this alert with dummy content

BALONMANO SOLIDARIO Igualdad, tolerancia y juego limpio a través del balonmano femenino El Club Handbol Muro Femenino fue el anfitrión de un triangular que fue más allá de lo deportivo, dentro de un programa europeo Erasmus + para fomentar las buenas prácticas en el deporte martes, 14 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Muro ha sido sede de un innovador proyecto europeo Erasmus +, bajo el título Sport and Dialogue, para fomentar la tolerancia, el juego limpio y la igualdad en el mundo del deporte mediante un triangular de balonmano femenino, en el cual participaron los clubs de Santa Bárbara de Monòver, Maristas de Algemesí y el anfitrión, el Club Handbol Muro Femenino. El objetivo de este encuentro deportivo ha sido colaborar en la redacción de una declaración institucional por la integración y las buenas prácticas en el deporte en la que están participando clubes deportivos de Bulgaria, Rumania, Italia, Eslovenia y España. Para el caso de España, los responsables de esta declaración son el Club Handbol Muro Femenino y su patrocinador, la empresa Crea 360. La tarea de esta iniciativa es aportar a esta declaración institucional ideas centradas en la tolerancia, el juego limpio y la igualdad en el deporte. Durante el transcurso del triangular, tanto las jugadoras de los tres equipos como el público asistente, aportaron sus ideas, escribiéndolas en dos grandes paneles, para ayudar a la redacción de esta declaración que servirá para guiar las políticas europeas en materia de deporte para el septenio 2021-2027. Hay que destacar la presencia de la directora general del Institut de la Dona de la Generalitat Valenciana, María Such Palomares, del alcalde de Muro, Gabriel Tomás, el concejal de Deportes, Enrique Pascual y de la concejal de Igualdad, Noelia Úbeda, en la entrega final de los trofeos, así como distintos miembros de la corporación municipal a lo largo de la tarde. En el apartado deportivo, el ganador del triangular fue el Club Santa Bárbara de Monòver que se impuso al Maristas de Algemesí y empató con el Handbol Muro. Las valencianas fueron segundas al ganar a las mureras y perder contra las alicantinas y las anfitrionas terceras con un empate y una derrota. Se vio un gran nivel de balonmano en los tres equipos y los partidos se disputaron con la intensidad de los oficiales. El técnico del equipo valenciano era el medallista olímpico en Atlanta 96, Salva Esquer. Destacar la gran presencia del público que dio un gran ambiente a las gradas del pabellón y la colaboración de SARAU Espai de Dansa i Fitness de Mapi Moltó, uno de los patrocinadores de las mureras, que también se unió al proyecto con dos espectáculos de danza de sus componentes más jóvenes.