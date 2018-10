The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Igualdad ultima la ampliación de la plantilla del geriátrico del Preventorio La conselleria prevé contratar en las próximas semanas 9 nuevos empleados: auxiliares, celadores, fisioterapeutas y psicólogos miércoles, 10 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ultima la contratación de 9 trabajadores para reforzar la plantilla del geriátrico del Preventorio. El departamento que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra va a convocar las bolsas de empleo para contratar a 9 empleados en el geriátrico Mariola La Asunción: cinco auxiliares de enfermería, dos celadores, un fisioterapeuta y un psicólogo. Con esta ampliación, la conselleria pretende paliar la falta de personal denunciada por los trabajadores, que han retomado su campaña de protestas. Fuentes de Compromís, que dirige la conselleria, apuntan que, pese a que las contrataciones están presupuestadas desde principios de año, la Conselleria de Hacienda no autorizó la creación de nuevas plazas hasta el pasado 4 de septiembre. Las vacantes fueron creadas el 24 de septiembre, por lo que esperan cubrirlas en las próximas semanas. Las 9 plazas previstas no cubren las 12 que necesita el geriátrico, tal y como reconoció la propia conselleria en una contestación al Síndic de Greuges. Las mismas fuentes de Compromís destacan que el incremento de trabajadores mejorará el servicio del geriátrico. Y añaden que este año la Conselleria de Igualdad ha presupuestado 877.900 euros para financiar diferentes programas sociales en Alcoy. Según los nacionalistas, la inversión en servicios sociales en Alcoy se ha triplicado respecto al año 2015, último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno autonómico del Partido Popular.