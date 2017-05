The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO Ilusión por 12 € El viaje organizado cuesta 12 euros e incluye el desplazamiento y la entrada, solo para los seis primeros autobuses miércoles, 17 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/05/2017) El viaje organizado que llevará a los aficionados del Alcoyano a Cartagena se ha fijado por un precio de 12 euros, incluyendo el desplazamiento y la entrada al partido. El Alcoyano cuenta con 700 entradas que se ponen a la venta en la oficina del campo de El Collao. Los primeros seis autobuses se completarán con este precio de 12 euros, a partir del séptimo, el precio será de 20 euros ya que los seis primeros son subvencionados por el Ayuntamiento y el club. Los aficionados que quieran ir por su cuenta , la localidad costará igualmente 12 euros y la podrán comprar también en la sede del club. Los que vayan sin entrada para ubicarse en cualquier zona del campo los precios del club albinegro oscilan entre los 12 y los 18 euros. La salida se realizará a las 14.30 horas del domingo en el aparcamiento de tribuna del campo. Cabe recordar que el partido será en el Estadio Cartagonova a la 18.00 horas. El club espera la respuesta de los aficionados de forma masiva ya que se trata de un desplazamiento corto y atractivo por los precedentes del play off de 2009. Las peñas trabajan de forma conjunta para apoyar al equipo y motivar al resto de afición a estar con el equipo en un momento clave de la temporada. Para el partido de vuelta, a falta de confirmación será “lo más tarde posible, entre las 19 y 20 horas”, aseguró en presidente del Alcoyano, Juan Serrano, en Ser Deportivos.