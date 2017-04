The examples populate this alert with dummy content

HÉRCULES 1 – 3 ALCOYANO Imagen brillante El CD Alcoyano ha logrado resarcirse de la derrota ante el Saguntino ganando por 1-3 al Hércules de Alicante en el Rico Pérez con doblete del canterano Ángel López y gol de Fran Miranda domingo, 23 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (23/04/2017) El Club Deportivo Alcoyano le ha metido al Hércules de Alicante seis goles en la temporada 2016-2017. Tres en El Collao y tres en el Rico Pérez, seis tantos blanquiazules por uno del conjunto alicantino. El Alcoyano jugó en el Rico Pérez ante la presencia de decenas de aficionados que se trasladaron desde Alcoy el Día de San Jorge y los jugadores respondieron a este hecho brindado una victoria a su afición por 1-3 con doblete del canterano Ángel y gol de Fran Miranda. Esta victoria recorta distancias con el líder, el Barça B, que está a ocho puntos del Alcoyano a falta de nueve puntos en juego en los tres partidos que restan. Esto se debe a que el filial blaugrana empató a domicilio 2-2 ante el Hospitalet, penúltimo clasificado de la tabla. El arranque del partido en el Rico Pérez se tradujo en fútbol tímido, con miedo y respeto por parte de ambos conjuntos. Guión que cambió tras el paso de los primeros 15 minutos cuando el canterano Ángel marcó para los suyos de falta directa chutando desde cerca del córner. Esto llegó después de que el joven futbolista estuviese a punto de marcar un gol en propia puerta al tratar de despejar un balón en defensa que dio al larguero. A partir de ahí, partido controlado por los de Toni Seligrat a pesar de que el Hércules sí que tuvo el balón pero no lograban crear peligro y llegar a la portería de Miguel Bañuz, que se situó bajo los palos de las porterías del Rico Pérez ya que Marc Martínez estuvo en el banquillo. Todavía se desconoce si el zaguero blanquiazul sufre alguna lesión o molestias y por eso dejó el once inicial, donde siempre aparece su nombre. Mario Arques volvió a la convocatoria tras tres meses lesionado. En el minuto 28 Javi Flores empató el encuentro poniendo el 1-1 en el marcador del Rico Pérez. El jugador del Hércules continuó dándole trabajo a Miguel Bañuz que le realizó una doble parada antes del descanso. La reanudación se pareció al inicio del partido. De nuevo un Alcoyano tímido que reaccionó a los 9 minutos, en el 54 de partido, con gol de Fran Miranda. De nuevo el Deportivo se ponía por delante pero no acabó así el encuentro. En una contra, López Silva se la dio a Gato, y éste a Ángel para anotar el segundo para su cuenta particular y el tercero para los suyos ampliando la ventaja y cerrando el marcador en el minuto 65. El Alcoyano se sitúa a ocho puntos del líder y continúa a cinco del tercer clasificado, el Valencia Mestalla.