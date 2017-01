The examples populate this alert with dummy content

BARÇA "B" 1 - 1 ALCOYANO Imagen de líder El Alcoyano en un gran encuentro, logra empatar con gol de David Torres en el Mini Estadi. Injusto marcador, por las ocasiones desaprovechadas por los hombres de Toni Seligrat. sábado, 28 de enero de 2017 El sueño de ganar y lograr el liderato en Barcelona a punto estuvo de cumplirse, ya que el Alcoyano fue, sin lugar a dudas, el mejor en el Mini Estadi y el empate no fue nada justo a tenor de lo visto en el terreno de juego. El guión del partido se cumplió en todos los aspectos, el Barcelona "B" dominaba el juego, pero el Deportivo presionaba la salida de balón del conjunto blaugrana, llevando con peligro acciones sobre la portería de Suárez, siempre en las botas de David Torres, muy activo sobre todo, en los instantes iniciales. Con el paso de los minutos, los jugadores de Toni Seligrat, fueron comiendo terreno al filial culé siendo dominadores del balón y buscando con mayor verticalidad la portería rival, sobre todo en acciones por banda derecha, dónde el binomio Álvaro García-Gato funcionaba a la perfección, llevando el mayor peligro del Deportivo. Ya en la segunda parte, el guión cambió literalmente porque el Alcoyano se fue directo a por la victoria, ya no miraba si tenía que guardar la ropa o no, iba a por los 3 puntos y con la firme intención de asaltar el fortín del Mini Estadi, y en ello, llegaron 2 claras ocasiones de Navarro y David Torres, que de chilena a punto estuvo de lograr el primer gol del encuentro, y sin duda, uno de los mejores goles de la categoría, pero una gran estirada de Suárez evitó el gol blanquiazul. Pero en apenas 2 minutos, en esta acción llegaría el tanto del Deportivo, ya que en el minuto 53, Álvaro centraba un gran balón al segundo palo, dónde David Torres que entró con todo, lograba de cabeza el gol que hacía posible el sueño de hacer algo grande en el Mini Estadi. La euforia se apoderó del medio centenar de aficionados blanquiazules, desplazados a Barcelona con el autobús organizado por el club y las huestes. Y cuando mejor pintaban las cosas y todos soñaban con la victoria en el Mini Estadi, llegó una falta en la frontal del área cometida por Tomás Ruso sobre Rafa Mújica, que Gumbau con pierna izquierda y con potencia perforaba la portería de Bañuz, otra vez titular, a pesar de la vuelta a la convocatoria de Marc Martínez, logrando el empate a 1 en el minuto 87, dejando helados a los aficionados blanquiazules. Con este resultado el Alcoyano mantiene la misma distancia con el Barça B, pero logra ganarle el gol average particular y abre brecha con rivales de la entidad como el Hércules, que cayó derrotado en Llagostera y el Valencia Mestalla, que no paso del empate ante el Saguntino.