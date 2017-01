The examples populate this alert with dummy content

LOGOTIPO Imagen renovada por el 175 aniversario La Societat Musical Nova d'Alcoi ha presentado un nuevo logotipo, realizado por Andrea Verdú, con motivo de sus casi 175 años de existencia miércoles, 11 de enero de 2017 El próximo 21 de febrero, la Societat Musical Nova d’Alcoi cumplirá 175 años de existencia. Con este motivo, la banda ha estrenado un nuevo logotipo realizado por Andrea Verdú. El blanco y el negro, colores que se emplean para la escritura de composiciones musicales, son los protagonistas del nuevo logotipo compuesto por un pentagrama con el nombre de La Nova dentro, la firma de Alcoy y el año que fue fundada la entidad. Este gráfico será protagonista durante los próximos trece meses con motivo del 175 aniversario de La Nova. La autora del logotipo, Andrea Verdú, se encagró de explicar el proceso de creación del logotipo. En el acto de presentación estuvieron presentes representantes de la Filà Domingo Miques, Ignacio Trelis, José María Valls Satorres, expresidentes y músicos de la Nova además de sus familiares, y el alcalde de Alcoy, Antonio Francés.