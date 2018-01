The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS Imaginación en gran formato Silvia Arratia y Raquel García ganan el primer concurso de cartas de Reyes XL lunes, 22 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Silvia Arratia y Raquel García han ganado el concurso de cartas de Reyes de gran formato organizado por la escuadra especial de la filà Verdes y la asociación Samarita. Las ganadoras se llevan como premio vales por valor de 200 y 100 euros para consumir en el centro comercial Alzamora, así como un lote de productos vinculado al Nadal alcoià. El jurado ha concedido un accésit extraordinario a Penélope Sirvent, autora de la carta de mayor tamaño presentada entre las más de 500 participantes en este concurso. La entrega de premios fue el viernes en el centro comercial Alzamora, donde permanecen expuestas hasta el 28 de enero las cartas presentadas. Los organizadores del certamen resaltan que “ha sido muy complicado realizar la selección de los finalistas y los ganadores, debido a la gran cantidad de cartas recibidas y a su calidad, pero todos los participantes deben sentirse muy orgullosos y ganadores, ya que han aportado espectacularidad, ilusión y magia a la Navidad de la ciudad”.