The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Imaginarte triunfa en los premios Laus La agencia del alcoyano Antonio Piñero obtiene cuatro galardones de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos miércoles, 05 de julio de 2017 La agencia Imaginarte, dirigida por el alcoyano Antonio Piñero, ha obtenido cuatro premios ADG Laus, concedidos en Barcelona por la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos. Las campañas que la agenda ha desarrollado para Schweppes y Pepe Jeans Footwear, así como una autopromoción han destacado de entre las 1.025 propuestas presentadas por profesionales de España, Portugal, Alemania y Reino Unido. El premio oro lo ha obtenido Imaginarte en la categoría de Identidad Corporativa Animada por la campaña Lo Mejor está por llegar, desarrollada para la convención interna anual de Orangina Schweppes España. Según Imaginarte, se trata de un audiovisual introductorio “capaz de sintetizar conceptual, emocional y estéticamente la esencia del evento mediante recursos y elementos de una extrema sencillez”. El premio plata se la ha adjudicado en la categoría de Autopromoción por Niceballs. El proyecto, articulado en torno al desarrollo de un producto antiestress en forma de escroto adherible bajo cualquier mesa de trabajo, se viralizó en redes sociales con mensajes asociados en 60 idiomas distintos. Además, su vídeo explicativo consiguió casi 70 millones de reproducciones. Los dos bronces conseguidos corresponden a &Bahati y Portobello Journey, dos piezas audiovisuales desarrolladas para Pepe Jeans Footwear. La primera, triunfadora en la categoría Dirección de Arte en Medio Audiovisual, propone un viaje por colores y texturas tradicionales de Etiopía que presentan y arropan la colección cápsula &Bahati: el comienzo de la colaboración de la marca con Bahati, ONG dedicada a la distribución de ecógrafos en zonas poco desarrolladas. La segunda, ganadora en la categoría Animación, Motion, VFX y 3D, articula un recorrido animado fotograma a fotograma e inspirado en todo lo que se respira en el enclave que vio nacer a Pepe Jeans: Portobello Road. Los cuatro trabajos merecedores de galardón fueron desarrollados por Imaginarte junto a la productora madrileña Offbeat Estudio, y compartieron palmarés con marcas de la categoría de Banc Sabadell, San Miguel, Voll Damm Doble Malta, Primavera Sound, Iberia, Tous o Movistar +, entre otras. Los premios Laus, promovidos por la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos de la institución FAD (Foment de les Arts i del Disseny) celebran la profesión y fomentan la importante labor del diseño y la comunicación visual tanto dentro de su colectivo como de la sociedad en su conjunto. A lo largo de su ya amplia trayectoria se han establecido como una de las citas imprescindibles del sector a nivel nacional.