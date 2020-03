The examples populate this alert with dummy content

PARÓN DEPORTIVO Impaciente espera Todo indica que el parón se mantendrá – Los deportistas siguen con su preparación individual viernes, 20 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El estado de Alama nacional no pasa desapercibido para nadie y los deportistas profesionales y amateurs se suben por las paredes. La falta de rutina deportiva, de momento se está llevando de la mejor forma posible y los deportistas siguen sus planes de trabajo marcados por sus preparadores físicos en el caso del Alcoyano y Patín Alcodiam, y de sus clubes todos los jugadores de las diferentes competiciones. Por Ser Deportivos han pasada algunos de estos responsables de las preparaciones. Alcoyano El responsable de la preparación física del Alcoyano Juanfran Jiménez, explica que “es una situación muy complicada porque nada delo que hagan se asemeja a lo que pueden hacer durante un partido. Les damos planes de trabajo, hay mucha predisposición, pero evidentemente hay muchas dificultades porque algunos pueden tener más o menos espacio. No todos tienen terrazas o espacio para hacer muchos ejercicios así que lo llevamos como podemos para que cuando nos digan de empezar estén de la mejor forma posible. Lo que más me preocupa es que cuando empecemos no tendremos fechas para prepararnos para la competición, aunque así estaremos todos”, señaló. Patín Alcodiam Lorenzo Pastor, técnico del Patín Alcodiam, sabe que la situación va a ser igual para todos y en su caso. “Nuestro preparador físico, Antonio Reina les ha dado pautas a seguir. Los estamos haciendo todos, incluso yo. Hay que llevarlo de la mejor forma posible y entrenamos los mismos días que lo haríamos en el polideportivo, pero cada uno en su casa. El parón nos pilló en un buen momento y ahora la duda será como y cuando volvamos, aunque todos jugaremos con las mismas cartas”, afirmó. Nou Basquet Alcoi En el caso del baloncesto, todos los equipos del Nou Basquet Alcoi están coordinados por Lirios Rovira, que se encarga, entre otras cosas que la preparación en estas fechas, como explicó en Radio Alcoy, el presidente Salva Monzó. “En nuestro caso a Lirios Rovira no se le acaban las ideas. Ha ideado un plan de trabajo para cada equipo. Lo está preparando de forma individualizada y sobre todo levando el control de cada equipo a través de las diferentes posibilidades que permiten las redes sociales. C.C. Ciudad de Alcoy El CC Ciudad de Alcoy fue el primer club que paró los entrenamientos. El club que preside Pepe Aroca, decidió parar el miércoles anterior al estado de Alarma debido a unas conversaciones con el Valencia Cf por el interés del club “ché” por su jugadora Alicia. Alertados de las medidas que tomó el equipo de la capital del Túria, Aroca decidió paralizar a todos los equipos. En cuanto a la preparación, “estamos en contacto con todos los jugadores y todos tienen un plan de trabajo específico. Además a través de las redes sociales tenemos controles para asegurarnos que todos los cumplen ya que lo más importante es la salud y eso les ayudará a que todos los niños y niñas del club sigan en forma o por lo menos que no se acomoden y pasen todo el día sentados”, sentenció.