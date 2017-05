The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS DE MURO Imponente despliegue El guerrero séquito de la filà Mare de Déu lanza una solmene Entrada cristiana encumbrada con la elegancia de la abanderada de los Arqueros lunes, 15 de mayo de 2017 La réplica que las filaes cristianas de Muro han ofrecido este domingo al espectáculo del bando moro el día anterior ha sido imponente. En cuanto ha comenzado a sonar Aleluya, la magna pieza de Amando Blanquer, ha empezando a fraguarse un nuevo triunfo del bando de la cruz, con un séquito de en torno a 1.500 personas. La primera marcha cristiana ha acompañado al capitán de la filà de la Mare de Déu, Marcos Rodríguez. La Unió Musical de Muro ha sido la encargada de poner banda sonora al desfile del capitán vestido con un traje ideado por José Moiña. El boato ha combinado diferentes elementos con cuatro escuadras. La filà Mare de Déu ha conseguido el objetivo de que la calle siempre estuviese ocupada. El público, entregado como siempre a la fiesta, lo ha agradecido. El aspecto guerrero del capitán ha sido el primer impacto de una gran tarde de fiestas, rematada por Tamara Valls, la abanderada de la filà Arqueros. Un sueño ha vivido esta joven festera, componente de la ciudad desde su nacimiento. El artista Juan Climent ha sido el responsable estético de la propuesta de la filà, que ha dejado a los espectadores el sabor de boca que produce la dedicación y el buen gusto.