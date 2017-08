escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/08/2017)

Juli ha pasado por Ser Deportivos Alcoy para hablarnos de su fichaje por el Hércules. El jugador de Alcoy ha contado el porqué de su fichaje y porque no el Alcoyano. Además declara que “ sería imposible celebrar un gol si marco en El Collao, no puedo morder la mano que me dio de comer, ni Alcoyano, ni Alcorcón, Alavés, Córdoba, Benidorm…” Contundente la respuesta del jugador que tiene clara su alcoyanía y que si ahora está en el Hércules es por trabajo. “Si me moviese por dinero no estaría en el Hércules, he tenido ofertas superiores, pero ahora quiero una estabilidad para mi familia y que mis hijos tengas amigos de Alcoy”, afirmó el blanquiazul.

Juli ha firmado por dos temporadas en el equipo de la capital, y suma con éste , haber jugado con cinco equipos de la provincia de Alicante, Benidorm, Alicante CF, Elche , Alcoyano y ahora Hércules.