The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Impresión en 3D para planificar operaciones quirúrgicas El IES Cotes Baixes desarrolla un proyecto para crear modelos de órganos y partes del cuerpo con los que ayudar a los médicos a trazar las intervenciones lunes, 09 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/03/2020) El IES Cotes Baixes ha desarrollado el proyecto “Fabricación para la planificación quirúrgica” mediante el que, con la impresión en 3D, obtendrán modelos tridimensionales de órganos y partes del cuerpo con las que los médicos podrán trazar, previamente, cómo realizar las intervenciones a los pacientes. En Hoy por Hoy Alcoy, los profesores de Fabricación Mecánica David Vidal y Sari Cortés, han explicado el procesado de esta iniciativa que ha sido premiada con 10.000 euros a cargo de la Ayudas Dualiza, promovidas por Fundación Bankia, Formación Dual y la Asociación Nacional de Centros de Formación Profesional.