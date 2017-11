The examples populate this alert with dummy content

PAS 2 – 2 VENDRELL In extremis a la quinta plaza El gol de Roc Llisa a falta de diez segundos para el final deja a los de Punset quintos en la clasificación de la Ok Liga de hockey sobre patines miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/11/2017) El Patín Alcodiam consiguió a falta de diez segundo para el final del partido un gol que le deja quinto en la clasificación de la Ok Liga. Francisco Roca adelantó a los de Punset , pero el Vendrell empató y le dio la vuelta al marcador. Cuando todo parecía que los puntos volarían, llegó el gol de Roc Llisa para dar un punto de oro al equipo. Todavía pudo ganar el Alcodiam, pero el portero rival desbarató un mano a mano a falta de tres segundos para el final. El Patín, sin apenas tiempo de digerir esta quinta plaza, volverá a jugar el domingo a las 12.15 horas en Arenys de Munt, ante el conjunto catalán. Es un partido peligroso, ya que se trata del colista de la Ok liga y que todavía no conoce la victoria, aunque sus derrotas ante equipo de la zona alta, han sido por muy poca diferencia.