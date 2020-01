The examples populate this alert with dummy content

MURO Inauguració de la Fireta de Muro als sons de l'Himne del Tio Pep L'acte oficial d'inici de la Fireta ha tingut lloc al migdia del dissabte amb la presència de nombroses autoritats que han fet un recorregut pels carrers del centre de la població - Ha hagut un homenatge al comerç familiar amb més tradició i Concepción Ruiz ha tallat la ciinta sábado, 18 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (18/01/2020) La Fireta de Muro té un total de 67 expositors que al llarg de tres dies, des dels divendres fins al diumenge, tenen previst vendre els seus productes als carrers del centre històric de la localitat murera en una cita que ha estrenat el seu caràcter d'Interès Turístic Autonòmic. A la inauguració oficial de dissabte va estar nombroses autoritats, entre elles, el conseller d'Economia Rafa Climent, qui valorava la consolidació d'aquest esdeveniment gràcies al treball de murers i mureres, al temps que confesava que sempre que podia venia a la seua població natal. L'alcalde murer, Gabriel Tomàs, enumerava alguns dels seus atractius com les dates, la tradició, l'encant dels carrers antics i l'ampla oferta, no sols comercial, ja que també es pot trobar una ampla programació cultural i activitat associativa. El diputat provincial d'Emergències i alcalde de Planes, Javier Sendra, ha afirmat sentir-se com a casa i ha remarcat el recolçament de la Diputació a aquestos esdeveniments. La inauguració oficial ha consistit en el simbòlic tall de la cinta a càrrec de Concepción Ruiz, usuària més veterana de la Biblioteca Municipal. Abans es va retre un homenatge a el comerç familiar amb més tradició, Helados Navarro, i es va cantar l'Himne de l'Tio Pep. No han faltat els balls i les actuacions amb inspiració medieval.