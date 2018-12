The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES Inauguración 'pasada por agua' El limbo legal en el que se encuentra la Llotja de Sant Jordi provoca graves problemas en la estructura. - El último caso se dio ayer con la exposición sobre arquitectura de Vicent Vidal Vidal, que fue inaugurada entre goteras viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2018) La sala de Calatrava con la que cuenta Alcoy, en la Bandeja, vuelve a ser objetivo de inspección. Las malas condiciones que presenta la infraestructura han empeorado con las últimas lluvias de este jueves, que han llevado a que la muestra que acoge el espacio haya tenido, además de una acogida multitudinaria, pasada por agua. El Ayuntamiento reconoce que el espacio no cuenta con los permisos para albergar ningún tipo de actividad e intenta conservar la infraestructura con soluciones transitorias, como explica el concejal de Cultura, Raúl Llopis. "Constantemente hay diversas actuaciones para sellar los agujeros y que no se filtre el agua, aunque desde el primer momento en que Calatrava realizó la Llotja ha habido goteras. Cuando haya una tromba de agua, siempre habrá filtraciones: esperamos poder encontrar una solución para que no vuelva a suceder". La Llotja de Sant Jordi ya ha tenido que cerrar tres veces una exposición por goteras, el último caso, la dedicada al pintor Rigoberto Soler. Una situación que el Ayuntamiento teme que pueda provocar la suspensión definitiva de la actividad del espacio.