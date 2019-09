The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN Inaugurada l'exposició No oblidar és un deure en el Palau Comtal Organitzat pel Fòrum de Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina en la Sala d'Armes del Palau Comtal - La mostra és de l'artista plàstic alcoià Emili Blanes viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/09/2019) El Fòrum de Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina ha inaugurat l’exposició ‘No oblidar és un deure’ en la Sala d’Armes del Palau Comtal. Es una mostra de l’artista plàstic Emili Blanes que es podrà veure fins al 6 d’octubre de dimarts a diumenge de 10 hores a 13 hores, i a les vesprades de dimarts a dissabte de 15 hores a 20 hores. A més del mateix Blanes, han participat el doctor en història contemporània, Pedro Juan Parra, amb una conferència que portava per nom ‘Censura, repressió i recuperació de la memòria històrica republicana en l’art, el regidor de cultura contestà, Iván Jover, Francisco Martínez, conegut com Quico el guerriller, antic guerriller antifranquista, i Iñaki Pérez, director general de Qualitat Democràtica.