EDUCACIÓ I CULTURA Inaugurats els cursos d'estiu de la Universitat d'Alacant a Cocentaina Han participat el vicerector de Cultura, Esports i Llengües, Carles Cortés i l'alcaldessa contestana, Mireia Estepa - L'acte va acabar amb el concert Antoni Miró, pintura musicada jueves, 04 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Sala Daurada del Palau Comtal de Cocentaina va acollir dimecres l’acte d’inauguració de la 18a edició dels Cursos d'Estiu Rafael Altamira de la Universitat d’Alacant que en aquesta edició ofereixen 43 cursos: 23 en el campus de Sant Vicent del Raspeig i 20 més en les seus universitàries d'Alacant, en el Campus d'Alcoi, Benissa, Cocentaina, Elda, La Nucia, Torrevella, Villena, Xixona i Calp, i en l'Aula Universitària de l'Alfàs del Pi, en col·laboració amb el Festival de Cinema. El vicerector de Cultura, Esports i Llengües, Carles Cortés, i l'alcaldessa, Mireia Estepa, van presidir un acte que va conduir el director de la seu de Cocentaina, Josep Lluís Todolí i en què van participar alguns dels impulsors dels cursos fa 23 anys, a més de representants del món cultural i associatiu de la ciutat. Cortés va reivindicar el compromís de la Universitat d’Alacant amb el territori i la formació i va assegurar que "els Cursos d’Estiu en són un bon exemple. Cada any organitzem activitats formatives més enllà del campus que ens permeten aprofundir en la relació amb la realitat de les nostres comarques a través de les seus universitàries» i va destacar el valor de Cocentaina com a «embrió ara fa 23 anys d’uns cursos que poc després van assolir una entitat pròpia sota el nom de Rafael Altamira que s’han consolidat com un referent de formació en els mesos d’estiu amb una oferta molt àmplia i variada". La primera edil contestana va voler posar en valor la relació entre Cocentaina i la Universitat d’Alacant a través de la seu universitària que "no només fa activitats amb els Cursos d’Estiu, sinó que està present en la vida de la ciutat al llarg de tot l’any amb moltes activitats i amb una gran implicació en la vida social i formativa de la nostra ciutat". En l’acte inaugural dels Cursos d’Estiu Rafael Altamira a Cocentaina també van participar Vicent Santamaria, com a membre del primer equip de la seu de Cocentaina i Paco Insa, exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina i impulsor de la seu universitària a la ciutat. També hi van intervenir Raúl Belda, coordinador del Certamen Coral Fira de Tots Sants, i Gil José Jordá, expresident de la Pia Unió i membre de la Comissió del Cinquè Centenari Mare de Déu del Miracle. Per part de la Universitat d’Alacant hi van assistir la vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, María José Rodríguez, el vicerector de Qualitat i Innovació Educativa, Francisco Torres, el gerent, Rafael Pla, el director del secretariat d’Investigació i la directora de la seu de Villena, Maria Ángeles Alonso. L’acte de presentació dels Cursos d’Estiu va concloure amb el concert Antoni Miró, pintura musicada, a càrrec dels artistes Lu Rois, Pau Alabajos, Borja Penalba, Mireia Vives i Júlia en el Patí d'Armes del Palau Comtal, on no va faltar el mateix pintor Antoni Miró.