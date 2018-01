The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Incendio en la cocina de la Tasca Sonora El intenso humo del fuego obliga a desalojar 10 viviendas como medida preventiva lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos sofocaron este domingo por la tarde el incendio declarado sobre las seis de la tarde en la cocina del restaurante Tasca Sonora, en la zona Ensanche. El incendio provocó gran cantidad de humo, lo que hizo necesario desalojar, como medida preventiva, 10 viviendas de la calle de El Cid, según la Policía Local. Los bomberos, con tres vehículos, dieron por extinguido el fuego sobre las ocho de la tarde.