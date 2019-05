The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Incendio en el motor de un autobús en Cocentaina Los bomberos sofocan las llamas que afectan a una parte de esta máquina – Una dotación retira un enjambre en una vivienda en Muro miércoles, 15 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han sofocado esta tarde un incendio que ha afectado a una pieza del motor de un autobús que circulaba por la carretera Cocentaina-Alcoy, según informan fuentes del parque de Cocentaina. La avería, precisamente, se ha producido justo delante de la sede del servicio de extinción por lo que la atención ha sido rápida. Una dotación de parque de Bomberos, por otra parte, ha retirado un enjambre situado en el interior de una vivienda en Muro.