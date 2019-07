The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Incendio en el Teatre Principal de Alcoy Un cortocircuito puede haber sido la causa de las llamas que han afectado a un estancia donde se encuentra la maquinaria del aire acondicionado lunes, 22 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio ha afectado a la estancia donde está la maquinaria del aire acondicionado situada en la planta superior del Teatre Principal de Alcoy. Los hechos han ocurrido esta tarde, sobre las 19:50 horas, cuando se ha dado la voz de alarma al ver salir humo en este edificio municipal. Una dotación del parque de bomberos de Cocentaina, con seis efectivos, ha acudido a extinguir las llamas que han quemado parte de este espacio en el que también había butacas en desuso y maderas, según han informado fuentes de los bomberos. Al parecer, y según las primeras investigaciones, el origen de las llamas ha estado en un cortocircuito en el cuadro eléctrico del equipamiento de aire acondicionado, según han indicado fuentes de la Policía Local. Los bomberos han estado más de una hora trabajando en la extinción de las llamas y en la ventilación del resto de dependencias del Teatre Principal. Desde el Ayuntamiento se ha informado que este martes "por la mañana se revisará toda la instalación eléctrica para reparar y poder seguir dando un uso a este espacio" al tiempo que agradecen la labor realizada por los bomberos, la Policía Local y el departamento de Emergencias y Protección Civil.